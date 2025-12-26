Spunta un video di Andrea Sempio dal computer di Chiara Poggi | Qualcuno lo aprì il giorno dopo il delitto ma il pc era sotto sequestro

Garlasco (Pavia) – Nel video, pare realizzato da Marco Poggi, si riconosce l’amico Andrea Sempio. Un video ‘inedito’, presente nel computer di Chiara Poggi, visualizzato con un accesso il giorno dopo il delitto. È stato mostrato sul canale YouTube Bugalalla Crime, seconda esclusiva dopo le foto con Sempio nel pomeriggio del 13 agosto 2007 fuori dalla villetta di via Pascoli. Il video, sempre esistito agli atti, ora assume una chiave di lettura diversa, alla luce dell’indagine riaperta dalla Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara a Garlasco, con indagato appunto Sempio. Nel video gli amici rompono una cattedra e giocano con una palla presa dal cestino dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

