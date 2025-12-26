La ginnastica ritmica è in lutto per la scomparsa di Isabelle Marciniak, giovane atleta brasiliana morta a soli 18 anni alla vigilia di Natale. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo sportivo sudamericano, dove la ginnasta era considerata una delle promesse più luminose della sua generazione. Da circa due anni combatteva contro il linfoma di Hodgkin, una battaglia affrontata lontano dalle pedane che l’avevano vista protagonista. La morte della giovane campionessa è stata resa nota dalla Federginnastica del Paranà, che ha ricordato con un messaggio ufficiale il talento, la determinazione e la forza dimostrata da Marciniak anche durante il periodo della malattia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sport in lutto, muore a solo 18 anni: “Tragedia infinita”

