Spezia-Pescara sabato 27 dicembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici
L’ultimo turno di serie B di questo 2025 vede come lunch match la sfida salvezza tra lo Spezia di Donadoni e il Pescara di Gorgone. Gli aquilotti complici anche una serie di scontri al vertice sono ancora impantanati in zona retrocessione, con il tecnico bergamasco che ha potuto fare ben poco rispetto alla precedente gestione. Non è riuscito il ricambio in attacco e la squadra senza i gol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Spezia-Pescara: vendita attiva dalle ore 16:00 di lunedì 22 novembre; Spezia-Pescara con biglietti a prezzi ridotti, non per gli ospiti; Diretta Spezia-Pescara: dove vederla in tv e live streaming; Spezia-Pescara, i punti valgono davvero doppio: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming.
Spezia-Pescara, i punti valgono davvero doppio: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - L'ultimo impegno agonistico del 2025, il penultimo del girone d'andata, è da brividi e mette in palio punti che valgono doppio: Spezia- ilpescara.it
Spezia: doppia seduta oggi per gli aquilotti - Doppia seduta di allenamento per le Aquile di Mister Donadoni, che sui terreni del "Comunale" di Follo proseguono nel proprio percorso. tuttob.com
Spezia-Pescara con biglietti a prezzi ridotti, non per gli ospiti - Partirà lunedì pomeriggio alle ore 16 la prevendita per Spezia- msn.com
Prosegue la preparazione del Pescara Calcio verso la gara contro lo Spezia Calcio: le ultimissime. Ancora differenziato per Olzer, le ultime su Merola e Oliveri. - facebook.com facebook
Lo Spezia che il Pescara affronterà sabato 27 dicembre alle 12.30 è la squadra più ‘leggera’ del campionato. Per numeri di contrasti e duelli in mezzo al campo si trova al penultimo posto con una media di 11,7 a partita. La differenza con il Pescara è più ch x.com
