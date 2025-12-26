Speciale contributo alla ricerca | di Unisalento le datazioni al radiocarbonio sui resti di una comunità dell’Età del Bronzo
LECCE – Prestigioso contributo di Unisalento nello studio su una comunità di pastori vissuta nell’Età del Bronzo, in Calabria. Gli studiosi dell’ateneo leccese hanno infatti analizzato il Dna e le datazioni al radiocarbonio nei laboratori del Centro di fisica applicata, datazione e diagnostica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
PASTORI 3500 ANNI FA Luce su una comunità di pastori vissuta oltre 3.500 anni fa grazie al contributo di UniSalento - 500 anni fa, in piena Età del Bronzo, sui monti dell’Orsomarso, in Calabria, torna oggi a raccontare la propria storia grazie alle analisi di DNA antico e alle ... statoquotidiano.it
