Sparo nella movida di Palermo il gip su Calì | Elevatissima pericolosità sociale

Elevatissima pericolosità sociale, nonostante la giovane età. È il giudizio espresso dal gip Rosario Di Gioia nei confronti di Giuseppe Calì, 21 anni, nell'ordinanza con cui viene convalidato il fermo del giovane che, nella notte tra sabato e domenica, ha esploso accidentalmente un colpo d'arma da fuoco in una delle piazze della movida di Palermo, ferendo gravemente Valentina Peonio, 33.

