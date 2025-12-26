Spagna un terzo di chi ha chiesto l’eutanasia è morto prima di averla

Nel 2024 sono state 426 le persone morte in Spagna grazie alla legge, in vigore dal 2021, sull’eutanasia. Nel rapporto annuale relativo al 2024, pubblicato dal ministero della Sanità spagnolo, si leggono i dati sull’applicazione della normativa nel Sistema sanitario nazionale. Nel corso dell’anno, sono state presentate 803 richieste. Eutanasia, in Spagna un terzo è morto prima di riceverla. Delle 803 che hanno fatto richiesta, circa 308 (oltre il 33%) sono decedute durante l’iter. Si tratta di una su tre. Inoltre, la sanità nazionale non ha accettato 141 domande (oltre il 15%). 54 invece i casi di revoca (5,8%). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

