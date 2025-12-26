Spaccate in centro Confesercenti Veneto Centrale chiede una strategia integrata sulla sicurezza urbana

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le spaccate all’Ottica Max in via San Fermo, avvenuta nella notte tra il 17 e 18 dicembre in pieno centro a Padova, e alla pizzeria Napoli Centrale, tre giorni dopo, riaccendono il tema della sicurezza urbana alla durante le festività. Episodi ravvicinati che hanno colpito attività simbolo della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

