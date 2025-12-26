Sostenibilità così il climate change modifica la biodiversità delle montagne 

Il sollevamento delle montagne nelle regioni montane di tutto il mondo e il freddo delle stesse regioni ne hanno favorito la straordinaria biodiversità che ora il riscaldamento globale sta mettendo a rischio. E’ quanto emerge da uno studio guidato dall ‘Accademia cinese delle Scienze e pubblicato su ‘Science Advances’. Le regioni montane ospitano una quota sproporzionata delle specie vegetali mondiali, ma i processi responsabili del sorgere di questa diversita’ nel corso del tempo sono rimasti poco chiari. Per rispondere a questa domanda, i ricercatori hanno combinato analisi filogenetiche con il contesto geologico e ricostruzioni paleoclimatiche, consentendo loro di identificare il ruolo della formazione delle montagne e del cambiamento climatico nell’assemblaggio evolutivo delle flore alpine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

