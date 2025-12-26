Sorrento il Film & Food Festival premia ‘Holocaust Day’

Tempo di lettura: 2 minuti I temi della pace e della memoria saranno al centro della quarta edizione del SorrentoFFF, Film & Food Festival, con la premiazione del film breve ‘Holocaust Day’ di Yevgeny Gratvol. La storia si svolge in una scuola israeliana in occasione dell’annuale Giornata della Memoria. Un gruppo di studenti mette in scena una rappresentazione per ricordare l’Olocausto: la maggior parte di loro interpreta i prigionieri nei campi di concentramento, mentre un ragazzo immigrato veste i panni di una guardia nazista. L’opera (27?) esplora l’identità, l’appartenenza sociale e gli stereotipi attraverso l’esperienza del giovane protagonista, e riflette su ruoli e pregiudizi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sorrento, il Film & Food Festival premia ‘Holocaust Day’ Leggi anche: Terre di Pisa Food & Wine Festival, successo per l'edizione 2025: il commercio cittadino trainato dalla kermesse Leggi anche: Reggio Film Festival e il caso Food for profit. “Grazie del sostegno, è un abbraccio corale” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Superman e Maoussi con gli Chef del SorrentoFFF 2026. Sorrento, il Film & Food Festival premia 'Holocaust Day' - I temi della pace e della memoria saranno al centro della quarta edizione del SorrentoFFF, Film & Food Festival, con la premiazione del film breve 'Holocaust Day' di Yevgeny Gratvol. ansa.it

Jerry Calà e Nick Vallelonga al Sorrento Film & Food Festival - Jerry Calà e il premio Oscar Nick Vallelonga (produttore e sceneggiatore di Green Book) saranno tra gli ospiti del terzo Sorrento Film & Food Festival che si apre il 30 dicembre per proseguire fino a ... ansa.it

Al Sorrento Film & Food Festival l'incontro tra cinema e gastronomia - Lina Sastri, che quest'anno debutta alla regia con il film “Io e Ninetta”, che racconta la storia di sua madre, malata d'Alzhaimer, è la star del gala di apertura del Sorrento Film and Food Festival. rainews.it

Sia Maledetto il Tempo che Avanza. Sia Maledetto perchè ciò che di Buono porta via, lo sostituisce spesso col Male o col Nulla Assoluto. Ciao Chris. Ti ho conosciuto tanti anni fa ad un Festival del Cinema di Sorrento, quando presentasti un film prodotto da te facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.