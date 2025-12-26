Una vittoria emozionante nella notte di Natale. È stata una serata destinata a entrare nella storia del programma quella di giovedì 25 dicembre. S ophia Renna, 18enne di Foggia, ha conquistato la vittoria della nuova edizione de La Corrida, lo storico show in prima serata su Nove sotto la conduzione di Amadeus. La giovane artista ha incantato pubblico e giuria con una performance intensa e matura, conquistando il semaforo verde e la standing ovation. Al momento della proclamazione, l’emozione ha preso il sopravvento: Sophia non è riuscita a trattenere le lacrime mentre riceveva la coppa dalle mani di Amadeus. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sophia Renna trionfa a La Corrida 2025 e scoppia in lacrime: la 18enne di Foggia conquista Amadeus

A Natale sosteniamo Sophia Renna per la Finale, serve il supporto di tutta la polazione. Portiamo Foggia in alto. Emanuele - facebook.com facebook