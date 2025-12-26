Sophia Renna è la vincitrice de La Corrida 2025 il finale commosso | Dedico la vittoria ai miei nonni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sophia Renna ha vinto La Corrida 2025. La cantante, 18 anni di Foggia, ha cantato Die with a smile di Bruno Mars e Lady Gaga e ha conquistato il podio: "Spero di vederti su palchi più importanti", il commento di Amadeus. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

