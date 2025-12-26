Sono un pericolo per la circolazione | stop alle auto albero di Natale La moda impazza sui social ma scattano le multe

Le feste 2025 a Bari hanno avuto anche una moda insolita: auto trasformate in veri e propri alberi di Natale, ricoperte di luci colorate e giochi luminosi. Immagini che hanno fatto rapidamente il giro dei social, attirando curiosità e commenti. Ma quella che per qualcuno era una trovata scenografica si è trasformata in un problema di sicurezza stradale. Come riporta il Corriere, una Mercedes GLC completamente rivestita di mini led multicolore e dotata di effetti luminosi “animati ” è stata fermata dalla polizia stradale di Bari durante i controlli nel centro cittadino e sulla tangenziale. Secondo quanto spiegato dagli agenti in un comunicato, le luci “rappresentavano un potenziale pericolo per la circolazione, disturbando la visibilità degli altri automobilisti e creando possibile confusione con la segnaletica stradale e semaforica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Pioli risponde alla domanda sull’esonero, ma sui social impazza la polemica

Leggi anche: Incidente lieve sulla Biturgense, ma le multe e i disagi alla circolazione sono pesanti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tragedia sulla Circumvesuviana: investito e ucciso dal treno nel napoletano, stop alla circolazione; Stop attraversamenti pericolosi, a Premariacco è attiva la chiusura automatica del guado del Malina.

Provinciale dell’Aserei, con gelo o neve circolazione interrotta fino al 30 aprile 2026 - Stop alla circolazione, alla prima gelata o nevicata, sulla provinciale n. piacenzasera.it

Stop ai treni, interrotta la circolazione ferroviaria per 19 ore: date e orari - Chi deve spostarsi in treno dovrò fare i conti con un altro stop. diregiovani.it

Le fiamme sono divampate dalla canna fumaria in camera da letto: i due uomini non sono in pericolo di vita - facebook.com facebook