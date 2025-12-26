Ritrovatasi da sola per le feste natalizie, una donna di 85 anni aveva deciso di compiere un gesto estremo, lanciandosi dal sesto piano di una palazzina in via della Sila, a Milano. L'allarme è scattato nel pomeriggio della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre: i carabinieri sono intervenuti. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Sono sola a Natale": prova a lanciarsi dal sesto piano, donna salvata dai carabinieri

Leggi anche: Milano, anziana tenta di lanciarsi dal sesto piano, salvata da carabinieri

Leggi anche: Ragazza tenta di lanciarsi nel vuoto, salvata dai carabinieri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Come festeggiare il Natale quando sei da solo; IL COMMENTO Ma chi sono? Babbo Natale?; In ascolto di chi è solo: la maratona di Natale di Telefono amico; Natale in famiglia senza stress: il segreto che ogni genitore dovrebbe conoscere.

Francesca: «Non sono sola. Per questo sarà un buon Natale, nonostante tutto» - Oggi ha tutta la famiglia solo sulle sue spalle, perché l’attuale compagno è caduto in depressione quando ha perso il lavoro e si ... vita.it

“Non sono single, sono sola. E sto bene così.” Elena Sofia Ricci si racconta dopo la separazione. L’attrice ha spiegato come, dopo la fine del matrimonio con Stefano Mainetti, abbia ritrovato se stessa, il proprio tempo e la leggerezza. Nessun nuovo amore all’ - facebook.com facebook

'Sono sola in casa e non mangio da tre giorni', carabinieri aiutano 90enne x.com