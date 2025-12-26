Sono sola a Natale | prova a lanciarsi dal sesto piano donna salvata dai carabinieri
Ritrovatasi da sola per le feste natalizie, una donna di 85 anni aveva deciso di compiere un gesto estremo, lanciandosi dal sesto piano di una palazzina in via della Sila, a Milano. L'allarme è scattato nel pomeriggio della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre: i carabinieri sono intervenuti. 🔗 Leggi su Today.it
