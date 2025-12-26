Sono sola a Natale Anziana tenta il gesto estremo | la reazione dei carabinieri fa piangere tutti

Il Natale dovrebbe essere il tempo degli abbracci e della condivisione, ma per alcuni si trasforma in un palcoscenico di invisibile sofferenza. In via della Sila, nel cuore di Milano, si è consumato un dramma che ha tenuto il quartiere con il fiato sospeso. Una donna di 85 anni, schiacciata da un isolamento diventato ormai insostenibile, ha cercato un ultimo orizzonte oltre un davanzale al sesto piano. Ecco la cronaca di un salvataggio eroico che ci interroga sul senso della comunità. Leggi anche: Incidente stradale per l’auto scorta di Gratteri: cos’è successo Il dramma della vigilia di Natale in via della Sila. 🔗 Leggi su Tvzap.it

