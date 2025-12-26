L’infanzia rubata della scrittrice Kerry Hudson, cresciuta con una madre single senza alcuna rete di supporto. L’intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Sono nata povera, cresciuta tra roulotte e alloggi di fortuna. Ma non ho lasciato che la povertà mi definisse»

Leggi anche: BigMama: «La parola che mi feriva era sempre la stessa, “chiattona". Il giorno in cui mi hanno lanciato le pietre, ho detto basta. Sono cresciuta in fretta»

Leggi anche: “Ho lasciato la Sardegna per lavorare ma mi sono pentita: durante le feste di Natale siamo ‘cittadini di serie B'”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Caterina Caselli: «Sono cresciuta in una famiglia povera. Volevo cantare, mia madre mi disse di no. Maurizio Vandelli mi scoprì» - Caterina Caselli è cresciuta in una famiglia povera. msn.com

"Sono nata e cresciuta in San Giusto" - Arianna Stocchi 24 anni è ormai da anni parte attiva del gruppo giovanile del quartiere di Porta Sant’Andrea e ha... lanazione.it

"Sono nata il 20 dicembre per cui Natale è il periodo che preferisco. Ho sempre concepito questo momento dell’anno come il più felice per me" - facebook.com facebook

Il segretario della #Nato #Rutte dice che dobbiamo aspettarci "una guerra come quella toccata ai nostri padri". Nei Tg ci mostrano continuamente militari e ministri vestiti da militari. Vogliono convincerci che la guerra è ineluttabile. Ma sono loro che la vogliono. x.com