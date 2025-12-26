Sondaggio di fine anno FdI cancella il Pd | per i dem numeri impietosi
Quanto pesano i partiti a fine anno? A rivelarlo è il Barometro Politico dell'Istituto Demopolis. Se si votasse oggi, Fratelli d'Italia si confermerebbe al primo posto col 30 per cento di preferenze. Segue il Partito democratico che però chiude il 2025 sotto il 23 per cento (più precisamente 22,8). Terzo posto per il Movimento 5 Stelle al 12,4. E ancora, Forza Italia all'8,7 e la Lega sempre all'8,7. Chiudono la classifica Allenza Verdi e Sinistra italiana al 6,5 per cento, Azione al 2,8 e Italia Viva al 2,6. Numeri che confermano la Supermedia Youtrend -Agi che si è concentrata sui differenziali di consenso tra gli schieramenti nel mese di gennaio e a dicembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
