Quanto pesano i partiti a fine anno? A rivelarlo è il Barometro Politico dell'Istituto Demopolis. Se si votasse oggi, Fratelli d'Italia si confermerebbe al primo posto col 30 per cento di preferenze. Segue il Partito democratico che però chiude il 2025 sotto il 23 per cento (più precisamente 22,8). Terzo posto per il Movimento 5 Stelle al 12,4. E ancora, Forza Italia all'8,7 e la Lega sempre all'8,7. Chiudono la classifica Allenza Verdi e Sinistra italiana al 6,5 per cento, Azione al 2,8 e Italia Viva al 2,6. Numeri che confermano la Supermedia Youtrend -Agi che si è concentrata sui differenziali di consenso tra gli schieramenti nel mese di gennaio e a dicembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio di fine anno, FdI cancella il Pd: per i dem numeri impietosi

Leggi anche: Sondaggio La7, numeri clamorosi: crescono FdI e Pd, crolla il M5S di Conte

Leggi anche: Sondaggio Mentana: M5s precipita, salgono Fdi e Pd, tutti i numeri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sondaggio Ipsos | FdI sale al 28,4%, il Pd in lieve calo. La Lega torna sotto Forza Italia; Sondaggi politici, ultima Supermedia 2025: FdI sotto il 30% inseguito dal Pd. Risale Azione; Sondaggi 2025, centrodestra avanti: Meloni confermata leader con il maggior gradimento; Manovra, Meloni ora pensa ai decreti su bollette e condono: «Incoraggiati dai sondaggi».

Sondaggi: negli ultimi tre anni FdI e Partito Democratico in crescita, male M5S - Secondo i numeri di Tecné dal 2022 la fiducia in Giorgia Meloni è calata: Fratellì d'Italia e PD sono in crescita, in calo invece il M5S ... it.blastingnews.com