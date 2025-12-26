Sondaggi in calo e pericolo midterm | nel 2026 inizierà l’era post-Trump?

Il 2026 potrebbe passare alla storia come l’inizio dell’era post-trumpiana. Gli Stati Uniti sono chiamati alle urne per le elezioni di metà mandato. Tradizione vuole che questo parziale rinnovo del Congresso – tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato – sia deleterio per chi controlla la Casa Bianca. Raramente, nella storia, i presidenti in carica hanno vinto le midterm. Donald Trump, alla seconda presidenza, è destinato a finire il suo mandato senza possibilità di ricandidarsi, salvo forzature al limite dell’incostituzionalità. Per questo un’eventuale onda blu democratica potrebbe accelerare la crisi del Partito repubblicano, compromettendo l’eredità di Trump e del suo possibile erede, il vicepresidente JD Vance. 🔗 Leggi su Lettera43.it

