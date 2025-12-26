Sondaggi in calo e pericolo midterm | nel 2026 inizierà l’era post-Trump?
Il 2026 potrebbe passare alla storia come l’inizio dell’era post-trumpiana. Gli Stati Uniti sono chiamati alle urne per le elezioni di metà mandato. Tradizione vuole che questo parziale rinnovo del Congresso – tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato – sia deleterio per chi controlla la Casa Bianca. Raramente, nella storia, i presidenti in carica hanno vinto le midterm. Donald Trump, alla seconda presidenza, è destinato a finire il suo mandato senza possibilità di ricandidarsi, salvo forzature al limite dell’incostituzionalità. Per questo un’eventuale onda blu democratica potrebbe accelerare la crisi del Partito repubblicano, compromettendo l’eredità di Trump e del suo possibile erede, il vicepresidente JD Vance. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Sondaggi politici, arretrano Pd e M5s nel centrosinistra, lieve calo anche per Lega e Forza Italia
Leggi anche: SNK World Championship 2026 inizierà il 29 gennaio 2026 con un montepremi di $ 4.100.000
Sondaggi in calo e pericolo midterm: nel 2026 inizierà l’era post-Trump? - Gli Stati Uniti sono chiamati alle urne per le elezioni di metà mandato. msn.com
Sondaggi politici 2025/ 45% italiani teme una Terza guerra mondiale a breve, per 31% Russia è un pericolo - Sondaggi politici 2025 sulla politica estera: 45% degli italiani teme che una Terza guerra mondiale possa scoppiare a breve e la Russia è un pericolo ... ilsussidiario.net
Sondaggi politici 2025: vola Meloni al 31% dopo la Manovra/ Schlein al 21%: calo AVS-M5s dopo piazze pro-Pal - Osservando i sondaggi politici raccolti da Tecnè per l’Agenzia DiRE – con interviste effettuate tra il 15 e il 16 ottobre 2025 – Fratelli d’Italia prende il largo con un ampio 30,7% che segna un +0,5% ... ilsussidiario.net
Il sondaggio sui consumi alimentari riportato da Confesercenti evidenzia un calo del 5% sulla spesa alimentare natalizia delle famiglie toscane. Un fenomeno dovuto all'inflazione e alla perdita del potere d'acquisto. - facebook.com facebook
#Sondaggi Aggiornamento intenzioni di voto #EMG: #centrodestra in calo tiene comunque a distanza di circa 3 punti il #campolargo x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.