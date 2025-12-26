Soldati russi a cavallo il drone ucraino colpisce
(Adnkronos) – . Mentre la guerra tra Ucraina e Russia si avvia verso la conclusione del quarto anno, sul terreno si combatte con ogni mezzo. I video diffusi dalle forze armate ucraine e rimbalzati su decine di profili X mostrano fase ‘inedite’ del conflitto. Le clip . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Drone ucraino colpisce palazzo nel Donetsk: l'edificio è sventrato
Leggi anche: Drone ucraino colpisce palazzo nel Donetsk: l'edificio è sventrato
L'assalto dei soldati russi a cavallo: il video girato dal drone ucraino; Le immagini dell'esercito dell'Ucraina: I soldati russi combattono a cavallo; Guerra Ucraina, soldati russi al fronte costretti a usare i cavalli. «Sono a corto di equipaggiamenti»; Un altro attacco russo su Odessa. Autobomba uccide a Mosca il generale Sovarov - Odessa, nuovo attacco con droni russi: danneggiati il porto e una nave.
Soldati russi a cavallo, il drone ucraino colpisce - Mentre la guerra tra Ucraina e Russia si avvia verso la conclusione del quarto anno, sul terreno si combatte con ogni mezzo. sassarinotizie.com
L'assalto dei soldati russi a cavallo: il video girato dal drone ucraino - In un video diffuso sui social dal ministero della Difesa ucraino si vedono dei soldati russi al fronte a cavallo. video.corriere.it
Le immagini dell'esercito dell'Ucraina: "I soldati russi combattono a cavallo" - In una delle sequenze del video si vedono due soldati russi a cavallo attraversare un campo, inseguiti da un drone ucraino. today.it
L'operatore di un drone russo taglia il cavo di un drone ucraino a mezz'aria!
In un video Kiev mostra i soldati russi arrivare al fronte su asini e cavalli. Per #Mosca fanno riferimento alla prassi storica, ma per gli ucraini stanno esaurendo le scorte di equipaggiamento militare x.com
Soldati russi al fronte a cavallo come nell'Ottocento. I militari ucraini della 92esima brigata separata di assalto hanno diffuso un video in cui si vedono numerosi soldati a cavallo, ma anche a dorso di mulo, attraversare a rotta di collo una vasta pianura. Soli e b - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.