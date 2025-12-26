Società quotate in Borsa | il valore è salito di 151 miliardi nel 2025 +23%

Secondo un rapporto del Centro studi di Unimpresa, che ha elaborato i dati della Banca d’Italia aggiornati a giugno 2025, il valore complessivo delle società per azioni quotate sui listini di Borsa è cresciuto di 151,3 miliardi di euro (+23,04%), passando da 656,7 miliardi nel 2024 a 807,9 miliardi nel 2025. L’analisi prende in considerazione il valore delle azioni detenute dalle varie categorie di soci e azionisti, da giugno 2024 a giugno 2025. Per quanto riguarda le imprese presenti sul listino di Piazza Affari, le quote azionarie detenute dalle imprese sono aumentate di 10,2 miliardi (+8,73%), salendo da 117,3 miliardi a 127,5 miliardi, mentre quelle in mano alle banche hanno registrato un incremento ancora più marcato, pari a 18,4 miliardi (+17,97%), passando da 102,2 miliardi a 120,6 miliardi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

