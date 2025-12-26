Siria | esplosione in moschea a Homs | almeno otto morti e venti feriti

Almeno otto morti e oltre 20 feriti in Siria in un attentato che ha preso di mira una moschea nella città di Homs, la terza più grande del Paese, durante la preghiera del venerdì. La moschea Imam Ali ibn Abi Talib si trova in una zona a maggioranza alawita del quartiere Wadi al-Dhahab. L’agenzia di stampa statale Sana, citando una fonte della sicurezza, riporta che le indagini preliminari indicano che all’interno della moschea fossero stati piazzati ordigni esplosivi. Le autorità stanno cercando i responsabili dell’attacco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria: esplosione in moschea a Homs: almeno otto morti e venti feriti Leggi anche: Siria: esplosione in moschea a Homs: almeno 6 morti e venti feriti Leggi anche: Esplosione in una moschea a Homs in Siria: tre morti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Attentato in Siria, esplosione in moschea: 6 morti e 21 feriti; Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Attentato nel nord di Israele: 2 morti, Katz ordina rappresaglia contro il villaggio dell'assalitore. Idf: colpito campo addestramento e depositi Hezbollah in Libano; Nigeria, esplosione in una moschea: 7 morti; Trump lancia attacchi aerei nella notte di Natale contro la feccia terroristica dell'Isis in Nigeria dopo l'uccisione di cristiani. Siria, esplosione in una moschea a Homs: 8 morti. Damasco: "Vile atto criminale" - Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale Sana, la deflagrazione è avvenuta "all'interno della moschea Imam Ali Bin Abi Talib nel quartiere di Wadi al- tg24.sky.it

Esplosione in una moschea a Homs in Siria, 8 morti - Un'esplosione in una moschea in una zona a maggioranza alawita di Homs, in Siria, ha ucciso otto persone, secondo quanto riportato dai media statali. ansa.it

Siria, esplosione in moschea a Homs: 5 morti e 21 feriti - È di 5 morti e 21 feriti il bilancio al momento dell'esplosione avvenuta nella moschea Imam Ali bin Abi Talib nel quartiere alawita Wadi al- italiaoggi.it

MEDIO ORIENTE | Un'esplosione in una moschea in una zona a maggioranza alawita di Homs, in Siria, ha ucciso otto persone, secondo i media statali. Il ministero degli Esteri ha definito l'attentato un "tentativo disperato" di destabilizzare il Paese. #ANSA x.com

Otto persone sono state uccise e altre 18 sono rimaste ferite, secondo il bilancio iniziale in seguito all’attentato terroristico nella moschea Imam Ali ibn Abi Talib nel distretto a Homes nella Siria centrale, L'esplosione, avvenuta durante la preghiera del venerdì, - facebook.com facebook

