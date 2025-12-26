Siria esplosione in moschea | 6 morti e 21 feriti

È di almeno 6 morti e 21 feriti in Siria il bilancio di un attentato che ha preso di mira una moschea nella città di Homs, la terza città più grande del Paese, durante la preghiera del venerdì. Lo riferiscono le autorità locali. Le immagini diffuse dall'agenzia di stampa statale Sana mostrano tracce di sangue sui tappeti della moschea, fori nei muri, finestre in frantumi e danni causati dal fuoco. La moschea Imam Ali ibn Abi Talib si trova in una zona a maggioranza alawita del quartiere Wadi al-Dhahab a Homs. Sana, citando una fonte della sicurezza, riporta che le indagini preliminari indicano che all'interno della moschea fossero stati piazzati ordigni esplosivi.

Esplosione in moschea a Homs: vittime, conseguenze e impatto sulla comunità - Un attacco terroristico avvenuto in una moschea a Homs ha causato numerosi morti e feriti, sollevando gravi preoccupazioni per la stabilità della Siria. notizie.it

Esplosione in una moschea a Homs in Siria: tre morti - Un’esplosione in una moschea in una zona a maggioranza alawita di Homs, in Siria , ha ucciso tre persone , secondo quanto riportato dai media statali che ... msn.com

Radio1 Rai. . #Siria Esplosione all'interno di una moschea a Homs, in una zona a maggioranza alawita: 5 le vittime e 21 i feriti al momento accertati. Per il ministero dell'Interno si tratta di un attacco terroristico: oltre all'ipotesi di un'azione suicida, si valuta anc - facebook.com facebook

#Siria Esplosione all'interno di una moschea a Homs, in una zona a maggioranza alawita: 3 le vittime e 5 i feriti al momento accertati; un kamikaze si sarebbe fatto esplodere. Si tratta della moschea Ali Bin Abi Talib nel quartiere di Wadi al-Dahab. Foto reper x.com

