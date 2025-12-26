Siria attacco a moschea di Homs | almeno 8 morti

(Adnkronos) – E' di almeno 8 morti il bilancio di un attacco oggi a Homs, in Siria, contro una moschea nella zona della minoranza alawita. Il ministero degli Esteri siriano ha definito l'attentato un "tentativo disperato" di destabilizzare il Paese. In una dichiarazione, il ministero ha condannato "il vile atto criminale", che ha causato

