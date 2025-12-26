Siria a Homs la moschea devastata dalle esplosioni | almeno 8 morti

Sangue sui tappeti della moschea, fori nei muri, finestre in frantumi e danni causati dal fuoco a Homs dopo che le epslosioni nell’edificio durante le preghiere del venerdì. Ci sono almeno 8 morti e 18 feriti. La moschea Imam Ali ibn Abi Talib si trova in una zona del quartiere di Wadi al-Dhahab, dominato dalla minoranza alawita, le indagini preliminari indicano che all’interno della moschea erano stati piazzati ordigni esplosivi. Il gruppo islamista Saraya Ansar al-Sunna, che si è formato nel paese dopo la caduta dell’ex presidente Assad, ha rivendicato l’attentato. Il gruppo si erà già attribuito un sanguinoso attacco in una moschea di Damasco a giugno in cui erano morte 22 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

