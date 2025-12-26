Siria 8 morti nell’attentato alla moschea di Homs Bombe e imboscate | la strategia della tensione degli uomini di Assad

Un boato, fumo e sangue. A terra 8 morti e 21 feriti. Sono queste le vittime provocate dall’attacco terroristico che in Siria ha colpito la moschea Imam Ali Bin Abi Talib a Homs, nel quartiere a maggioranza alawita di Wadi al-Dahab. Per il ministro degli esteri siriano, Asaad Al Shibani, è l’ennesimo “tentativo disperato” di destabilizzare il Paese. E ha promesso che i responsabili saranno puniti. Ma è in atto una strategia della tensione, con nuovi e vecchi attori in corsa per il potere. Dopo ore di silenzio, su telegram il gruppo Saraya Ansar al Sunnah ha rivendicato la paternità dell’attentato che ha colpito il luogo di culto Alawita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

