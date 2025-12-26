Siria 8 morti nell’attentato alla moschea di Homs Bombe e imboscate | la strategia della tensione degli uomini di Assad
Un boato, fumo e sangue. A terra 8 morti e 21 feriti. Sono queste le vittime provocate dall’attacco terroristico che in Siria ha colpito la moschea Imam Ali Bin Abi Talib a Homs, nel quartiere a maggioranza alawita di Wadi al-Dahab. Per il ministro degli esteri siriano, Asaad Al Shibani, è l’ennesimo “tentativo disperato” di destabilizzare il Paese. E ha promesso che i responsabili saranno puniti. Ma è in atto una strategia della tensione, con nuovi e vecchi attori in corsa per il potere. Dopo ore di silenzio, su telegram il gruppo Saraya Ansar al Sunnah ha rivendicato la paternità dell’attentato che ha colpito il luogo di culto Alawita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Siria, attacco a moschea di Homs: almeno 8 morti
Leggi anche: Esplosione in una moschea a Homs in Siria: tre morti
Siria, 8 morti nell’attentato alla moschea di Homs. Bombe e imboscate: la strategia della tensione degli uomini di Assad - Dahab è solo l'ultimo attacco nel Paese dove dietro ogni esplosione, attentato o imboscata c’è qualcuno che cerca un posto al sole di Damasco ... ilfattoquotidiano.it
Siria, esplosione in una moschea a Homs: 8 morti. Damasco: "Vile atto criminale" - Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale Sana, la deflagrazione è avvenuta "all'interno della moschea Imam Ali Bin Abi Talib nel quartiere di Wadi al- tg24.sky.it
Esplosione in una moschea a Homs in Siria, 8 morti - Un'esplosione in una moschea in una zona a maggioranza alawita di Homs, in Siria, ha ucciso otto persone, secondo quanto riportato dai media statali. ansa.it
Un'esplosione in una moschea alawita nella terza città della Siria ha provocato almeno sei morti 21 feriti. Le autorità stanno indagando sull'attacco x.com
Attacchi americani in #Siria. Colpiti piu di 70 obiettivi dell'#isis. Una ritorsione per l'attacco del #13dicembre scorso a #Palmira in cui sono morti 3 cittadini statunutensi facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.