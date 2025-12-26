Siria 8 morti nell’attentato alla moschea di Homs Bombe e imboscate | la strategia della tensione degli uomini di Assad

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un boato, fumo e sangue. A terra 8 morti e 21 feriti. Sono queste le vittime provocate dall’attacco terroristico che in Siria ha colpito la moschea Imam Ali Bin Abi Talib a Homs, nel quartiere a maggioranza alawita di Wadi al-Dahab. Per il ministro degli esteri siriano, Asaad Al Shibani, è l’ennesimo “tentativo disperato” di destabilizzare il Paese. E ha promesso che i responsabili saranno puniti. Ma è in atto una strategia della tensione, con nuovi e vecchi attori in corsa per il potere. Dopo ore di silenzio, su telegram il gruppo Saraya Ansar al Sunnah ha rivendicato la paternità dell’attentato che ha colpito il luogo di culto Alawita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

siria 8 morti nell8217attentato alla moschea di homs bombe e imboscate la strategia della tensione degli uomini di assad

© Ilfattoquotidiano.it - Siria, 8 morti nell’attentato alla moschea di Homs. Bombe e imboscate: la strategia della tensione degli uomini di Assad

Leggi anche: Siria, attacco a moschea di Homs: almeno 8 morti

Leggi anche: Esplosione in una moschea a Homs in Siria: tre morti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

siria 8 morti nell8217attentatoSiria, 8 morti nell’attentato alla moschea di Homs. Bombe e imboscate: la strategia della tensione degli uomini di Assad - Dahab è solo l'ultimo attacco nel Paese dove dietro ogni esplosione, attentato o imboscata c’è qualcuno che cerca un posto al sole di Damasco ... ilfattoquotidiano.it

siria 8 morti nell8217attentatoSiria, esplosione in una moschea a Homs: 8 morti. Damasco: "Vile atto criminale" - Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale Sana, la deflagrazione è avvenuta "all'interno della moschea Imam Ali Bin Abi Talib nel quartiere di Wadi al- tg24.sky.it

siria 8 morti nell8217attentatoEsplosione in una moschea a Homs in Siria, 8 morti - Un'esplosione in una moschea in una zona a maggioranza alawita di Homs, in Siria, ha ucciso otto persone, secondo quanto riportato dai media statali. ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.