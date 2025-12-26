Sinner ossia per una volta il mammone non è l’italiano C’è tanto della famiglia di Alcaraz dietro la rottura con Ferrero

Di mamma Siglinde si ricordano soprattutto la tensione e le facce durante quei tre match-point finiti male nella finale del Roland Garros. Anche la gioia a Wimbledon, per carità. E poco altro. Pochissimo altro. A Wimbledon, in finale, lei e il marito erano in posti lontani: Siglinde in tribuna, papà Hanspeter nell’angolo del figlio. Jannik se la vede da solo praticamente da sempre. Potremmo dire che è nato svezzato, o che comunque il cordone ombelicale l’ha reciso molto presto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

