Simon Talacci | Devo sbloccarmi in Coppa del Mondo Tempi di maturazione soggettivi mi piace anche il superG

Concentrato sull’essere la miglior versione di sé stesso. È questo lo spirito che guida Simon Talacci, 24enne di Livigno, deciso a farsi strada nel competitivo mondo del Circo Bianco. Una stagione positiva per l’atleta del Centro Sportivo Esercito, capace di mettersi in luce soprattutto nel circuito di Coppa Europa. Il riferimento va ai due podi conquistati in slalom gigante – entrambi terzi posti – negli appuntamenti di Zinal, in Svizzera, e Valloire, in Francia, ai quali si aggiungono le presenze nella top-ten sempre tra le porte larghe sulle nevi elvetiche e transalpine. Un percorso di crescita che punta a tradursi in risultati concreti anche nel massimo circuito internazionale, dove finora, per una serie di circostanze, Talacci non è ancora riuscito a esprimere appieno il proprio potenziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

