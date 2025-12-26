Silvia Salis Se qualcuno mi chiama per le primarie risponderei assente Andrebbero abolite

"Vorrei che io, la giunta e la nostra maggioranza avessimo il coraggio di lasciare in eredità a Genova dei problemi risolti". E' l’auspicio di Silvia Salis, ex atleta e vicepresidente del Coni, da maggio sindaca del capoluogo ligure dopo aver vinto le elezioni alla guida del campo largo progressista. Una vittoria che da subito l’ha proiettata sullo scenario nazionale come possibile leader del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

