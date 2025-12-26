Si impigliano gli scarponi e cade dalla seggiovia | 32enne in gravissime condizioni

Gli si impiglia lo scarpone nella rete: 32enne cade dalla seggiovia e precipita per 10 metri, è in condizioni gravissime - L'uomo, dipendente di una baita in quota, è ricoverato in terapia intensiva dopo un delicato intervento chirurgico ... ilfattoquotidiano.it

Precipita per 10 metri da una seggiovia: gravissimo in ospedale - La prima ricostruzione: la rete di protezione si è alzata a causa del vento e si è impigliata negli scarponi dell'uomo ... milanotoday.it

