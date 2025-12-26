Si chiude nelle diocesi toscane il Giubileo della Speranza | il programma delle celebrazioni
FIRENZE – Il sipario sul Giubileo della Speranza si appresta a calare, segnando il passaggio dalla fase della celebrazione straordinaria a quella della testimonianza quotidiana. Mentre il mondo guarda a Roma, dove Papa Leone XIV chiuderà solennemente la Porta Santa della Basilica di San Pietro il prossimo 6 gennaio, la Chiesa toscana si prepara a vivere il proprio congedo giubilare a livello locale. Domenica (28 dicembre) sarà la giornata cardine per le diocesi della regione, con un fitto calendario di liturgie che coinvolgeranno cattedrali e santuari dal litorale all’interno. A Livorno, la chiusura assumerà un carattere corale e itinerante: il vescovo Simone Giusti darà il via alle celebrazioni alle 16 in tre diverse chiese cittadine, dalle quali partiranno altrettante processioni destinate a convergere in Cattedrale per la messa solenne. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
