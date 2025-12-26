sfilate outfit da red carpet e trovate pubblicitarie

T irare le somme. L’inesorabile avvicinarsi della fine dell’anno rappresenta un’occasione imperdibile per ripercorrere gli ultimi dodici mesi del fashion system. Tra look da star, outfit discutibili, accessori controversi e sfilate di moda, il 2025 dell’industria è stato caratterizzato da alti e bassi. Emporio Armani, lacrime e applausi per la prima sfilata senza Re Giorgio X Quest’anno, insomma, si è rivelato un periodo tutt’altro che semplice per il settore, in difficoltà dal punto di vista economico e intento a scommettere su nuove direzioni creative e designer. Tra sfilate moda già diventate storiche, creazioni sopra le righe e momenti suggestivi, cosa ricordare e cosa dimenticare degli ultimi dodici mesi fashion. 🔗 Leggi su Iodonna.it

