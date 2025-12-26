settimo torinese morto per soffocamento accidentale il 47enne giovanni lopez dopo aver mangiato panettone e mandarino alla vigilia

Il fatto sarebbe avvenuto poco prima del pranzo della vigilia di Natale nel quartiere Borgo Nuovo, dove Giovanni Lopez stava festeggiando a casa coi familiari È morto soffocato, dopo aver mangiato un boccone di panettone e della frutta durante il pasto della vigilia di Natale, il 47enne Giova. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

