Settimo Torinese mangia panettone e mandarino alla vigilia | 47enne Giovanni Lopez muore per soffocamento accidentale davanti a genitori

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fatto sarebbe avvenuto poco prima del pranzo della vigilia di Natale nel quartiere Borgo Nuovo, dove Giovanni Lopez stava festeggiando a casa coi familiari È morto soffocato, dopo aver mangiato un boccone di panettone e della frutta durante il pasto della vigilia di Natale, il 47enne Giova. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

