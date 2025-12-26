Settimo Torinese mangia panettone e mandarino alla vigilia | 47enne Giovanni Lopez muore per soffocamento accidentale davanti a genitori

Il fatto sarebbe avvenuto poco prima del pranzo della vigilia di Natale nel quartiere Borgo Nuovo, dove Giovanni Lopez stava festeggiando a casa coi familiari È morto soffocato, dopo aver mangiato un boccone di panettone e della frutta durante il pasto della vigilia di Natale, il 47enne Giova. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Settimo Torinese, mangia panettone e mandarino alla vigilia: 47enne Giovanni Lopez muore per "soffocamento accidentale" davanti a genitori Leggi anche: Muore soffocato a Settimo Torinese, la causa del decesso un boccone di panettone e mandarino Leggi anche: Tragedia a Settimo Torinese: muore soffocato da un boccone di panettone alla vigilia di Natale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Torino, mangia panettone e muore soffocato alla vigilia di Natale; Torino, 47enne muore soffocato da una fetta di panettone durante il pranzo della Vigilia; Torino, mangia il panettone e muore soffocato alla vigilia di Natale: Giovanni aveva 47 anni; Torino, mangia panettone e muore soffocato alla vigilia di Natale. Soffoca mangiando panettone: morto 47enne (NOME) - I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. zoom24.it

