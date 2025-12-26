Servizio civile universale e difesa non armata della Patria | che cos’è e cosa cambia nel 2026

Roma, 26 dicembre 2025 – Difesa non armata della patria: si definisce così il Servizio civile universale, pochi giorni fa il ministro Andrea Abodi ha portato in Consiglio dei ministri il disegno di legge delega in materia di politiche per i giovani che prevede anche una revisione complessiva di questo istituto della Repubblica, nato 53 anni fa. Ecco spiegato per punti che cos’è, com’è nato, quali opportunità garantisce ai giovani e come cambierà. Servizio civile universale, che cos’è. Il servizio civile universale, come chiarisce il sito del ministero dello Sport e dei giovani, “è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

