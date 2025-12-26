“La retta per i servizi di frequenza e trasporto di persone disabili, anche in caso di assenze prolungate degli stessi, è ancora integralmente a carico delle loro famiglie”. A sollevare la questione è Andrea Imperato, consigliere comunale di Fratelli d'Italia.“Nonostante siano trascorsi mesi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Servizi per disabili, Imperato (FdI) solleva la questione: "Troppi costi per le famiglie"

Leggi anche: Rifiuti: nuovi servizi per famiglie con bambini e disabili, novità per i commercianti

Leggi anche: Sicurezza, Imperato (FdI) attacca la Giunta: “Città stanca e spaventata, servono risposte concrete”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

“I servizi per le persone con disabilità devono essere come abiti sartoriali: cuciti addosso ai bisogni” - Come dovrebbero essere i servizi alla persona, rivolti a chi ha una disabilità in particolare intellettiva? disabili.com

GUIDA AI SERVIZI PER I CITTADINI DISABILI - sanitari rivolta ai cittadini disabili di tutte le età , una guida che aspiri ad agevolare realmente gli utenti, piuttosto che ... disabili.com

Disabilità e servizi scolastici: "Grossi tagli all’assistenza. Valdinievole in difficoltà" - Il consigliere di FdI Capecchi porta il caso in Regione con un’interrogazione "Tante segnalazioni di riduzioni delle ore di supporto a ragazzi e ragazze" . lanazione.it

Stato-Città, Intesa su riparto fondo equità servizi (ex FSC) per asili nido e trasporto disabili Nell'articolo i documenti utili per approfondimento - facebook.com facebook

Servizi sociali, aperti due poli diurni per l'assistenza ai giovani disabili x.com