Serie A sempre in campo la lotta al vertice sotto le feste | due big match per l’Inter una chance per la Juve

C’era una volta la pausa di fine anno, da Natale fino all’ Epifania. Ora invece nel periodo delle feste la Serie A è sempre in campo: si comincia sabato 27 dicembre, con le prime 5 gare della 17esima giornata di campionato. Il turno finisce lunedì con Roma-Genoa, poi giusto il tempo di festeggiare il nuovo anno e si torna a giocare: dal 2 al 4 gennaio la 18esima giornata, mentre il tradizionale turno dell’ Epifania diventa un infrasettimanale con cui di fatto si chiude il girone d’andata. E il secondo weekend di gennaio già inizia il girone di ritorno. Il calcio tra le festività giocherà quindi un ruolo decisivo nella lotta per lo scudetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

