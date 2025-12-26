Serie A ecco le sfide più importanti del weekend post-natalizio

Visto che la pausa invernale è diventata un ricordo del passato, una volta smaltiti i cenoni di Natale è già tempo di sistemarsi sul divano o andare allo stadio per le gare della 17 a giornata del massimo campionato italiano. Quello che attende le squadre della Serie A è un vero e proprio tour de force, dato che saranno costrette a tre partite da qui all’8 gennaio. In attesa che i recuperi delle partite rimandate per fare spazio alla Supercoppa italiana riportino la certezza nei quartieri alti della classifica, questo fine settimana vedrà il big match di Bergamo e parecchi scontri diretti che potrebbero pesare tantissimo nella lotta per la salvezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

