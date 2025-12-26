A Cotignola il livello del Senio sta scendendo sotto la soglia arancione. Sono state revocate le ordinanze di evacuazione e divieto transito in alcune strade a rischio, per cui i cittadini possono rientrare nella propria dimora. “È ancora in corso il monitoraggio degli argini per garantire la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Senio sotto la soglia arancione a Cotignola. Revocato il divieto transito in alcune strade a rischio

Leggi anche: Pioggie forti e rischio idrogeologico, in alcune zone l’allerta diventa arancione

Leggi anche: Piogge forti e rischio idrogeologico, in alcune zone l’allerta diventa arancione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino; LA DIRETTA - La paura è alle spalle: passata senza danni la piena dei fiumi; Emilia-Romagna, allerta rossa. Evacuazioni nel Ravennate, si attende la piena del Senio. Diretta; Gli ultimi aggiornamenti sul maltempo a Bologna e provincia.

Senio sotto la soglia arancione a Cotignola. Revocato il divieto transito in alcune strade a rischio - Sono state revocate le ordinanze di evacuazione e divieto transito in alcune strade a rischio, per cui i cittadini possono ... ravennatoday.it