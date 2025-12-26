Senio sotto la soglia arancione a Cotignola Revocato il divieto transito in alcune strade a rischio
A Cotignola il livello del Senio sta scendendo sotto la soglia arancione. Sono state revocate le ordinanze di evacuazione e divieto transito in alcune strade a rischio, per cui i cittadini possono rientrare nella propria dimora. “È ancora in corso il monitoraggio degli argini per garantire la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Pioggie forti e rischio idrogeologico, in alcune zone l’allerta diventa arancione
