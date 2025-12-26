Senesi Juventus, colpo a zero dalla Premier League? Sondaggio di Comolli per il centrale in scadenza: l’affare è possibile solo per giugno. L’attenzione della dirigenza bianconera è già proiettata con decisione verso la pianificazione della prossima stagione sportiva, con Damien Comolli impegnato in prima linea a scandagliare il mercato internazionale. L’obiettivo primario è individuare occasioni vantaggiose per innalzare il tasso tecnico della rosa, specialmente nel reparto difensivo che necessita di nuovi innesti di spessore ed esperienza. Stando alle ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto Matteo Moretto, un profilo molto interessante della Premier League è finito nel mirino della Continassa: si tratta di Marcos Senesi, roccioso centrale mancino attualmente in forza al Bournemouth. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senesi Juventus, l’opzione a zero per la difesa comincia a scaldarsi: lanciata la sfida a quei due top club spagnoli. Gli aggiornamenti

