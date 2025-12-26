Senesi Juventus l’opzione a zero per la difesa comincia a scaldarsi | lanciata la sfida a quei due top club spagnoli Gli aggiornamenti
Senesi Juventus, colpo a zero dalla Premier League? Sondaggio di Comolli per il centrale in scadenza: l’affare è possibile solo per giugno. L’attenzione della dirigenza bianconera è già proiettata con decisione verso la pianificazione della prossima stagione sportiva, con Damien Comolli impegnato in prima linea a scandagliare il mercato internazionale. L’obiettivo primario è individuare occasioni vantaggiose per innalzare il tasso tecnico della rosa, specialmente nel reparto difensivo che necessita di nuovi innesti di spessore ed esperienza. Stando alle ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto Matteo Moretto, un profilo molto interessante della Premier League è finito nel mirino della Continassa: si tratta di Marcos Senesi, roccioso centrale mancino attualmente in forza al Bournemouth. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Maignan Juventus, c’è l’ombra di quel top club sull’obiettivo di Comolli per la porta: tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari
Leggi anche: Maignan Juventus, c’è la fila per il portiere in scadenza col Milan: i bianconeri sono pronti a lanciare la sfida a due top club in particolare. Ultime
Juventus, per la difesa si valuta Senesi a parametro zero per giungo - La Juventus, a giungo, rinforzerà la sua difesa e il nome che sarebbe finito nel mirino dei bianconeri è quello di Marcos Senesi ... it.blastingnews.com
Calciomercato Juve, in difesa torna un vecchio pupillo della dirigenza bianconera! Dalla Premier ipotesi Senesi per l’estate 2026 - Dalla Premier ipotesi Senesi per l’estate 2026 La strategia di mercato della Juventus resta sempre attenta alle oppor ... calcionews24.com
Addio a parametro zero: Juve-Roma è già iniziata - A poche ore dal fischio d’inizio della gara dell’ Allianz Stadium, le traiettorie di mercato di Juve e Roma potrebbero incrociarsi anche in sede di calciomercato. asromalive.it
Secondo @MatteMoretto, la #Juventus sta seguendo seriamente #Senesi del #Bournemouth. Contratto in scadenza nel 2026, il giocatore sarà disponibile a parametro zero. Su di lui diversi club tra cui #AtleticoMadrid e #Barcellona. x.com
| En plus de Marcos Senesi, la Juventus suit Diogo Leite (DC, 26 ans) dont le contrat à l'Union Berlin expire à l'issue de cette saison ( Mirko Di Natale) - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.