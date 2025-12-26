Senegal-RD Congo Coppa d’Africa 27-12-2025 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Leoni della Teranga di forza a Tangeri

Entrambe vittoriose all'esordio e appaiate in testa al gruppo D della coppa d'Africa, Senegal e RD Congo si affrontano per staccare il pass verso gli ottavi di finale della competizione. I leoni della Teranga non hanno avuto grossi problemi a regolare il Botswana, con Jackson a spaccare la gara con una doppietta e Ndiaye a chiudere nel finale la pratica. Esordio più che positivo anche dovuto ad un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

Diretta Senegal Congo/ Streaming video e tv: entrambe a punteggio pieno! (Coppa d’Africa, 27 dicembre 2025) - Diretta Senegal Congo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Tangeri per il secondo turno della Coppa d'Africa 2025 (gruppo D). ilsussidiario.net

Coppa d'Africa oggi: Senegal-Congo, Uganda-Tanzania e Nigeria-Tunisia. Orari e dove vederle in chiaro - La Coppa d'Africa prosegue oggi con quattro nuovi match che promettono gol e spettacolo: si tratta di Benin- msn.com

Prosegue la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia: oggi 4 match BeninBotswana Ore 13:30 - 60 DTT SenegalRD Congo Ore 16:00 - 60 DTT UgandaTanzania Ore 18:30 - 60 DTT NigeriaTunisia x.com

MATCH DU JOUR AFRICA: Africa Cup of Nations 13:30 Benin - Botswana 16:00 Senegal - D.R. Congo 18:30 Uganda - Tanzania 21:00 Nigeria - Tunisia ENGLAND: Premier League 13:30 Nottingham - Manchester - facebook.com facebook

