Senegal-RD Congo Coppa d’Africa 27-12-2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Entrambe vittoriose all’esordio e appaiate in testa al gruppo D della coppa d’Africa, Senegal e RD Congo si affrontano per staccare il pass verso gli ottavi di finale della competizione. I leoni della Teranga non hanno avuto grossi problemi a regolare il Botswana, con Jackson a spaccare la gara con una doppietta e Ndiaye a chiudere nel finale la pratica. Esordio più che positivo anche dovuto ad un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
