Sei stato un grande Cinema in lutto addio all’attore simbolo

Il mondo del cinema e del teatro perde una delle sue voci più autorevoli e controverse. Un artista capace di raccontare, attraverso il proprio lavoro, la storia e le ferite di un popolo, sfidando spesso le narrazioni ufficiali e pagando di persona il prezzo delle proprie scelte espressive. È morto all'età di 72 anni, in un ospedale di Nahariyya, nel nord di Israele, dopo una lunga malattia cardiaca, uno dei più importanti interpreti e narratori della cultura palestinese contemporanea. Nel corso di una carriera lunga decenni, la sua figura ha rappresentato un ponte fragile e al tempo stesso necessario tra mondi in conflitto.

