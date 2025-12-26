Sebastiano Esposito Inter il ritorno è possibile? La verità sulla formula col Cagliari

Inter News 24 Sebastiano Esposito Inter, tutti i dettagli sul possibile ritorno a Milano del classe ’02 attualmente in forza al Cagliari. L’inizio di stagione brillante in Sardegna riaccende il dibattito sul futuro dell’attaccante: la Gazzetta dello Sport fa chiarezza sulla formula dell’operazione e sugli scenari possibili. L’avvio di stagione di Sebastiano Esposito con la maglia del Cagliari è stato più che incoraggiante. Quattro gol e tre assist tra campionato e coppe hanno riportato l’attaccante classe 2002 al centro dell’attenzione, facendo emergere una domanda inevitabile in casa Inter: esiste davvero la possibilità di un suo ritorno in nerazzurro? Il tema è stato approfondito dalla La Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto sulla formula con cui l’Inter ha deciso di cedere il giocatore al club sardo, chiarendo perché un rientro non sia così semplice. 🔗 Leggi su Internews24.com

