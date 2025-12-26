Sebastiano Esposito Inter il ritorno è possibile? La verità sulla formula col Cagliari
Inter News 24 Sebastiano Esposito Inter, tutti i dettagli sul possibile ritorno a Milano del classe ’02 attualmente in forza al Cagliari. L’inizio di stagione brillante in Sardegna riaccende il dibattito sul futuro dell’attaccante: la Gazzetta dello Sport fa chiarezza sulla formula dell’operazione e sugli scenari possibili. L’avvio di stagione di Sebastiano Esposito con la maglia del Cagliari è stato più che incoraggiante. Quattro gol e tre assist tra campionato e coppe hanno riportato l’attaccante classe 2002 al centro dell’attenzione, facendo emergere una domanda inevitabile in casa Inter: esiste davvero la possibilità di un suo ritorno in nerazzurro? Il tema è stato approfondito dalla La Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto sulla formula con cui l’Inter ha deciso di cedere il giocatore al club sardo, chiarendo perché un rientro non sia così semplice. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Sebastiano Esposito Inter, numeri e formula col Cagliari: tutti i dettagli
Leggi anche: Gol Sebastiano Esposito, entra e punisce il Napoli in Coppa Italia col suo Cagliari! Ai rigori la vince Conte
Brilla Seba Esposito, 3 gol e 2 assist: l’Inter lo ha ceduto a queste condizioni al Cagliari; “Aspetto l’Inter! E l'Italia: spero che Gattuso mi tenga in considerazione, Chiellini punto di riferimento; Fantacalcio: rigoristi Serie A 2025/2026, tiratori e gerarchie; L’Inter può riprendere Seba Esposito? Ecco la verità, tutto sulla cessione al Cagliari.
Pavard curato da De Zerbi, Carboni già sul mercato: Inter, sei prestiti col punto interrogativo - Il difensore in Ligue 1 ha ritrovato minuti e fiducia ma ha un riscatto fissato a 14 milioni. msn.com
L’Inter può riprendere Seba Esposito? Ecco la verità, tutto sulla cessione al Cagliari - Importante prima parte di stagione per Sebastiano Esposito con la maglia del Cagliari: 3 gol e 2 assist, l'Inter l'ha ceduto così ... msn.com
Sebastiano Esposito: 'Il gol segnato con l'Inter il momento più bello della mia carriera' - Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter ma in prestito al Basilea, parla alla rivista svizzera Blick: "â€‹Il momento più bello della mia carriera? calciomercato.com
La domenica di Serie A si apre alla Unipol Domus con la sfida fra Cagliari e Pisa In bocca al lupo a Sebastiano #Esposito, Michael #Folorunsho e Gianluca #Gaetano - facebook.com facebook
Cagliari, furti nelle case di Zito Luvumbo e Sebastiano Esposito x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.