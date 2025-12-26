Se fossi te recensione | un' azzeccata favola di Natale ma non esente da difetti
Marco Bocci e Laura Chiatti si scambiano le anime, in una favola struggente e strappalacrime (forse un po' troppo) adatta alle festività. Su Rai1. Quest'anno la Rai ha deciso di fare qualcosa di diverso dal classico adattamento di Eduardo De Filippo che omaggia i vecchi sceneggiati televisivi. Propone infatti a fine anno - il 28 e 29 dicembre su Rai1 - Se fossi te. Una favola fantastica e magica d'altri tempi con al centro uno degli escamotage narrativi più utilizzati negli ultimi anni: lo scambio di corpi. Cosa succede se questo accade non solo ad un uomo e ad una donna ma anche a due persone che sono di due classi sociali diverse? Provano a rispondere Marco Bocci e Laura Chiatti nella miniserie in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
