Se Fossi te la serie tv con Marco Bocci e Laura Chiatti in tv | data trama e cast

Marco Bocci e Laura Chiatti sono i protagonisti di ‘ Se fossi te ‘. La nuova fiction, ambientata a Natale, andrà in onda durante le feste sulla Rai. Scopriamo insieme quando vederla in tv, di cosa parla e chi fa parte del cast. Se Fossi te, serie TV: quando in tv e trama. Appuntamento da non perdere con ‘ Se Fossi te’, la nuova fiction Rai in due puntate con Marco Bocci e Laura Chiatti. Il primo episodio andrà in onda domenica 28 dicembre 2025, in prima serata su Rai1, mentre il secondo lunedì 29 dicembre. Ma qual è la trama di Se fossi te? Tutto ruota intorno alla vita di Massimo Mancuso (interpretato da Marco Bocci), un operaio che ha perso la moglie dopo una malattia e si occupa da solo di due figli e del padre Oscar (Nino Frassica). 🔗 Leggi su Superguidatv.it

