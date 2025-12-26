Domenica 28 e lunedì 29 dicembre andrà in onda in prima serata su Raiuno “Se fossi te”, la serie con protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti. Nel cast anche Nino Frassica che è il papà di Bocci, Bebo Storti, Vincenzo Ferrera, Sebastiano Somma, Francesco Salvi e Martina Bonan. La storia è quella di Massimo e Valentina che è una dirigente, figlia del padrone della fabbrica di panettoni in cui entrambi lavorano. Siamo in periodo natalizio, quando una segreta crisi finanziaria dell’azienda complica la ricerca di soldi di Massimo (Bocci) che è vedovo per operare il figlio malato. Anche la vita di Valentina viene sconvolta dall’improvviso malore del padre Primo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Se fossi te”, intervista a Marco Bocci: “Viviamo in una società egocentrica in cui si tende a voler eccellere in tutto. In Laura ho scoperto un’attrice attenta”

Leggi anche: ? “Se fossi te”: Laura Chiatti e Marco Bocci si scambiano le vite su Rai 1

Leggi anche: “La prima e l’ultima volta che recitiamo insieme”: Laura Chiatti e Marco Bocci si scambiano corpi, famiglie, ricchezza e indigenza in “Se fossi te”

