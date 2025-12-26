' Scuole aperte' ecco l' input per un nuovo modello educativo | 200mila euro nel Ferrarese

Da Baiso, poco più di 3mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, alla Città metropolitana di Bologna. Passando ovviamente per Ferrara. Sono alcuni dei Comuni dove nei prossimi mesi gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado potranno sperimentare le attività di ‘Scuole. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Scuole aperte', ecco l'input per un nuovo modello educativo: 200mila euro nel Ferrarese Leggi anche: Un nuovo modello educativo in regione: 22 progetti pronti a partire per ‘Scuole aperte’, diversi nel ravennate Leggi anche: I 'maranza' nel Ferrarese, dai social alla strada. Madeo (FdI): "Più controlli e piano educativo" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. 'Scuole aperte', ecco l'input per un nuovo modello educativo: 200mila euro nel Ferrarese; Calendario scolastico 2025/26: ritorno a scuola e ponti regione per regione; Transizione ecologica in Lunigiana: nuovo impianto fotovoltaico alla scuola di Fosdinovo; Nuovi Percorsi INDIRE per docenti specializzati all’estero: cosa cambia. Pillole di Question Time. Un nuovo modello educativo per l’Emilia-Romagna: 22 progetti di “Scuole aperte” con circa 3 milioni di euro - Da Baiso, poco più di 3mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, alla Città metropolitana di Bologna. chiamamicitta.it

Scuole aperte: nuovi spazi per una didattica innovativa e inclusiva - Il dipartimento Istruzione e pari opportunità della Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso pubblico “Scuole aperte ... msn.com

Un nuovo modello educativo per l’Emilia-Romagna: 22 progetti pronti a partire per ‘Scuole aperte’ - Da Baiso, poco più di 3mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, alla Città metropolitana di Bologna. sassuolo2000.it

L’avviso “Scuole aperte” è finalizzato a migliorare la fruibilità degli spazi scolastici e a promuovere l’accesso a dotazioni e attrezzature in grado di sostenere una didattica più inclusiva, partecipata e innovativa. Tutte le info utili - facebook.com facebook

In Emilia-Romagna al via 'Scuole aperte' al pomeriggio con 22 progetti. De Pascale: 'la scuola diventa uno spazio dove sperimentare e coltivare passioni' #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.