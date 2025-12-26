Scritte choc a scuola la mamma della ragazza finita nel mirino da mesi | Il bullismo non è un gioco

Ascoli, 26 dicembre 2025 – La notizia, questa volta, non sono solo le scritte. La notizia è la voce ferma e dolente di una madre che rompe il silenzio e chiama tutti alle proprie responsabilità. È la sua lettera a diventare il cuore pulsante di una vicenda che, a quasi tre mesi dal primo episodio, continua a far male. Le frasi offensive e sessiste tornate sui muri del liceo delle Scienze umane 'Trebbiani' di Ascoli, lunedì scorso, rappresentano l' ennesima ferita inferta alla stessa studentessa già colpita a fine settembre. Ma dietro quei muri imbrattati c'è una famiglia che vive nell'angoscia e una madre che sceglie di trasformare il dolore in parole pubbliche, nette, impossibili da ignorare.

