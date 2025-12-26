Il silenzio delle prime ore del mattino è stato interrotto da una vibrazione improvvisa, breve ma distinta. Un tremore secco, avvertito da pochi ma sufficiente a far aprire gli occhi a chi era già sveglio e a lasciare una sensazione di sospensione, come se qualcosa sotto i piedi si fosse mosso senza preavviso. Nessun boato, solo quel movimento rapido che arriva e se ne va. Poco dopo, quando il giorno stava appena iniziando a farsi strada, un secondo segnale, più lieve, ha attraversato lo stesso tratto di mare. Una scossa meno intensa, quasi un’eco, registrata mentre l’alba prendeva forma e le attività quotidiane erano ancora lontane dall’iniziare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scosse all’alba, paura in Italia: cosa succede

Leggi anche: Sciame sismico in Italia, paura: “Sei scosse una dopo l’altra”. Cosa succede

Leggi anche: Terremoto all’alba in Italia, cosa succede

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

STORIE DI... LEGGENDE La Leggenda della Prima Alba d’Inverno. Si narra che, molto tempo fa, quando gli uomini non avevano ancora imparato a misurare il tempo con calendari e meridiane, l’arrivo dell’inverno fosse annunciato da un solo segno: la Prima - facebook.com facebook