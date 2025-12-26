Scontro e incidente tra auto macchina finisce in un bar | tre feriti

Grave incidente stradale in località Licinella di Capaccio Paestum: tre i feriti. Intorno alle ore 18, per cause ancora da accertare, lungo il rettilineo si sono scontrate due autovetture, una Tesla e una Fiat Panda parcheggiata a bordo strada che, a seguito del violento impatto, è finita in un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra tre auto: due morti e tre feriti

Leggi anche: Incidente a Santa Maria di Licodia, scontro tra due auto: tre feriti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Incidente sulla provinciale: scontro auto-furgone, morto un uomo; Ostia, scontro frontale tra bus Atac e un'auto: muore una 27enne, grave l'amica; Incidente nella notte di Natale sulla Cimina: tre auto coinvolte, una si ribalta; Incidente, auto contro furgone in tangenziale: una persona incastrata, 6 feriti e traffico in tilt.

Incidente d'auto per la scorta di Gratteri. Illeso il magistrato - Lo scontro con un’altra vettura, avvenuto sulla statale 106 nel centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanz ... ilfoglio.it