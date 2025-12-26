Scivola su una radice mentre passeggia in montagna 62enne in ospedale
È stato un pomeriggio di apprensione a Lauco, concluso con un rapido intervento del Soccorso alpino: una donna, scivolata su una radice e feritasi a una gamba, è stata soccorsa e trasportata in sicurezza all'ambulanza in circa un'ora. L'allarme è scattato intorno alle 14, quando una chiamata al. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Scivola su una radice mentre passeggia in montagna, 62enne in ospedale - All'opera il personale del Soccorso alpino di Forni Avoltri e delle Fiamme gialle ... udinetoday.it
Donna scivola su una radice durante una camminata: escursionista trasportata in ospedale - I soccorritori hanno prontamente stabilizzato l’arto con un presidio a depressione e l’hanno posizionata sulla barella della Guardia di Finanza dotata di ruota, trasportandola con sicurezza fino ... nordest24.it
