scivola su una radice mentre passeggia in montagna 62enne in ospedale

È stato un pomeriggio di apprensione a Lauco, concluso con un rapido intervento del Soccorso alpino: una donna, scivolata su una radice e feritasi a una gamba, è stata soccorsa e trasportata in sicurezza all'ambulanza in circa un'ora. L'allarme è scattato intorno alle 14, quando una chiamata al. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

